Dabei sein ist alles? Vom olympischen Gedanken alleine kann Christian Hügel nicht leben. Der Pirmasenser Brenner strebt nach Höherem. Bei seiner erstmaligen Teilnahme am „World Spirits Award “ wurden drei seiner Brände mit Silber und Bronze prämiert. Der Wettbewerb gilt in Fachkreisen als inoffizielle Weltmeisterschaft in der Spirituosenwelt.

