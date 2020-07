Der Edeka-Markt in der Lemberger Straße wird zum Jahresende schließen. Entsprechende Informationen bestätigte am Freitag die Edeka Handelsgesellschaft Südwest auf Anfrage. Nach acht Jahren unter der Leitung von Patricia Moses beendet Edeka den Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen, wie Florian Heitzmann, Pressereferent von Edeka, mitteilte. Die rund 20 Mitarbeiter haben laut Heitzmann ein Angebot für die Weiterbeschäftigung in umliegenden Märkten erhalten. Moses hatte den Markt als selbstständige Kauffrau im Franchisesystem 2012 übernommen.