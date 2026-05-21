Mit einem belgisch-portugiesichen Ex-Erstligaspieler gehen die Praetorians am Samstag ins erste Regionalliga-Heimspiel. Er hatte diese Saison eigentlich was anderes vor.

Das Footballteam des FK Pirmasens ist mit zwei Niederlagen gestartet. Zwei lange Auswärtsreisen nach Hessen brachten nicht unerwartet zwei Niederlagen bei den Bad Homburg Sentinels und beim Ex-Erstligisten Marburg Mercenaries. Während die Niederlage in Bad Homburg noch Anlass zur Hoffnung für die Pirmasenser gab, war die 0:47-Schlappe in Marburg ein klarer Rückschritt.

Einer der auffälligsten FKP-Footballer in den ersten beiden Spielen war Eddie Gourgel, ein portugiesisch-belgischer Importspieler, der nicht nur deshalb auffiel, weil er als einziger Prätorianer keinen blauen, sondern einen weißen Helm trug. Gourgel hatte für die Saison 2026 eigentlich ganz andere Pläne. Er unterschrieb einen Vertrag bei den Düsseldorf Warriors in der IAL, einer Liga, die Hallen-Football in Europa etablieren wollte und Spieler mit verhältnismäßig üppigen Verträgen anlockte. Die Liga erwies sich als Luftnummer, die Spieler wurden auf die Straße gesetzt. „Wir sollten auf einem Betonboden spielen, über den nur ein Teppich gelegt worden war“, berichtet Gourgel. „Das war total gefährlich. Außerdem wurden unsere Airbnb-Unterkünfte von einem Tag auf den anderen gekündigt, und wir standen auf der Straße.“

2024 in Straubing: Beste Zeit von „Eddie Spaghetti“

Zum Glück war Gourgel, der auf den einprägsamen Spitznamen „Eddie Spaghetti“ hört, schon mit Praetorians-Head Coach Mike Edwards in Kontakt. Nur sechs Stunden nach der Kündigung in Düsseldorf saß der 31-Jährige schon in einem Zug nach Pirmasens.

Er hat eine Menge Erfahrung im europäischen Football gesammelt und auch schon in Deutschland gespielt. 2022 stand er bei den Marburg Mercenaries unter Vertrag, als diese noch in der German Football League (GFL), der deutschen Bundesliga, spielten. Anschließend stand er zwei weitere Jahre bei den Straubing Spiders in der GFL unter Vertrag. „Das war meine beste Zeit“, sagt Gourgel über die Saison 2024 in Straubing, als er mit den Bayern die Play-offs der GFL erreichte. Vergangene Saison coachte er eine Jugendmannschaft in Portugal, bevor er Mitte der Saison bei den Warsaw Mets in Polen unterschrieb, mit denen er den ersten Meistertitel der Teamgeschichte holte.

Zuletzt kurzerhand im Angriff eingesetzt

In der Pirmasenser Mannschaft spielt der Passverteidiger eine wichtige Rolle. Regelmäßig sieht man, wie er vor den Spielzügen die Mitspieler dirigiert und so in die richtige Position bringt: „Ich bereite mich intensiv auf die Spiele vor und kann schon vor dem Beginn eines Spielzugs Dinge erkennen, die der Gegner plant. Deshalb helfe ich den Mitspielern, richtig zu stehen.“

Trotz Gourgels Bemühungen war die Praetorians-Verteidigung bisher ziemlich überfordert und ließ zu viele Punkte zu. Gourgel selbst musste in Marburg aufgrund von Verletzungen sogar im Angriff aushelfen, was er erst zehn Minuten vor dem Kick-off erfuhr: „Ich war noch etwas eingerostet. Aber immerhin habe ich einen Pass gefangen.“ Gourgel spielt in seiner Freizeit gerne Gitarre: „Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Allerdings muss ich mir hier erst noch eine Gitarre besorgen.“ Musikalisch mag er ein breites Potpourri von Stilen von Rammstein über Stevie Wonder bis zu The Offspring. In Zukunft möchte Gourgel allerdings als Sportagent arbeiten: „Ich habe schon viele Spieler vermittelt, aus Portugal, Mexiko oder auch Japan. Ich habe Verbindungen überall hin.“

Am Samstag – nicht am Sonntag, wie es fälschlicherweise auf der Website des Verbands und daher auch in dieser Zeitung stand – will er den Praetorians gegen die Wetzlar Wölfe zum ersten Saisonsieg verhelfen. Das Spiel beginnt um 15 Uhr im Stadion Spesbach, die „Pre-Game-Party“ mit DJ und Hüpfburg um 11 Uhr.