Wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 13 Fällen hat das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 25-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die es auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt hat.

Zwischen November 2019 und März 2021 hatte der Angeklagte im Internet über Ebay-Kleinanzeigen technische Geräte verkauft, die er nicht besaß. Dementsprechend lieferte er die Waren auch nicht, behielt aber den gezahlten Kaufpreis. Bei den Käufern, die verstreut über ganz Deutschland leben, entstand ein Schaden von 7421 Euro.

Zur Gerichtsverhandlung wurde der Mann aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Er räumte die angeklagten Taten unumwunden ein. Er habe damals zuerst in einem Wohnwagen und dann mit seiner Freundin in wechselnden Ferienappartements gelebt, erzählte er aus seinem Leben. Aus der Nähe von Karlsruhe seien sie wegen der niedrigen Mieten nach Pirmasens gezogen. Sie hätten in den Tag hineingelebt. Eigenes Einkommen hatte er nicht. Sein Vater habe ihn finanziell unterstützt, gab er an. Gegen Angstzustände habe er über Freunde Diazepam erhalten, das ihm aber körperlich schwer geschadet habe. Hin und wieder habe er Gras geraucht, gestand er. Aber „nichts hat funktioniert“, klagte er. Dann habe er „das mit Ebay gemacht“.

Verteidiger fordert Bewährungsstrafe

Sein Verteidiger Walter Höh äußerte: „Er ist kein erwachsener Mensch. Er hat es nicht geschafft, einen Ort zum Leben zu finden und Arbeit“. Hingegen habe sein Mandant festgestellt: Bei Ebay geht es einfach. Und man habe es ihm leicht gemacht. „Im Netz hat er in einem anonymen Raum agiert“. Höh plädierte auf eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten.

Aber der 25-Jährige hat keinen Schulabschluss, keine Ausbildung und nie gearbeitet. Das sind keine guten Voraussetzungen für eine positive Sozialprognose, die nötig ist, um die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Mit zwei Jahren war die vom Gericht verhängte Strafe laut Gesetz gerade noch bewährungsfähig. Der Richter betonte, es sei „wichtig, dass er Halt findet im Leben und den Ehrgeiz, etwas durchzuhalten“. Er soll sich fernhalten von Freunden, die ihm etwas besorgen, und er soll versuchen, sein Leben und seinen Alltag auf die Reihe zu bekommen, riet er dem Mann.

Als Bewährungsauflage muss der 25-Jährige 500 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten und er erhielt einen Bewährungshelfer. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung der Taterträge von 7421 Euro an. Das Urteil ist rechtskräftig.