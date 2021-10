Am Freitag gegen 14.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein E-Scooter, gefahren von einer männlichen Person, gegen einen geparkten Hyundai in der Winzler Straße stieß. Darüber informierte die Polizei am Samstag. Wenige Minuten später bemerkte eine Polizeistreife eine männliche Person an der Unfallstelle, die einen E-Scooter schob. Der Mann gab an, dass er den Scooter gerade von seinem Bruder bekommen habe und nichts von einem Unfall wisse, informieren die Beamten. Der Bruder konnte ausfindig gemacht werden und räumte ein, womöglich einen Schaden verursacht zu haben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 51-jährige Mann eine Knieprothese trug und vermutlich nicht in der Lage war, den Scooter gefahrlos zu führen. Da die Eigentumsverhältnisse des Scooters nicht geklärt werden konnten, wurde dieser sichergestellt. Weiterhin erwartet den Fahrer eine Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.