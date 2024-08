Das neue E-Ruftaxi der Verkehrsbetriebe entwickelt sich laut Stadtwerke zur Erfolgsgeschichte. Die Verkehrsbetriebe haben von Januar bis Mai insgesamt 2011 Aufträge für das neue E-Ruftaxi erhalten, dabei 4020 Personen befördert und 17888 Kilometer zurückgelegt. Die modernen, kleinen E-Busse haben sich laut Stadtwerken schnell herumgesprochen, wodurch nahezu alle Fahrten gut ausgelastet seien. Besonders Besucher von abendlichen Veranstaltungen würden das Angebot schätzen. „Wir sind überaus zufrieden mit der Entwicklung unserer Ruftaxis“, sagt Stadtwerke-Chef Christoph Dörr. Er lobte das Fahrpersonal, das sich an die neuen Bedingungen gewöhnt habe: „Das Fahrpersonal, das sich von den großen Bussen und deren Taktung und Fahrzeugen umstellen musste, hat sich mittlerweile gut eingewöhnt und geholfen, noch vorhandene ,Kinderkrankheiten’ beim Einsatz unserer Ruftaxis zu beseitigen.“.

Die Fahrt um 23:45 Uhr sei besonders gefragt, vor allem von Studenten der des Pirmasenser Hochschulcampus, die vom Bahnhof zu ihrem Wohnheim auf der Husterhöhe gelangen. Ebenso nutzen Schichtarbeiter in der Zweibrücker Straße das Ruftaxi, um entweder nach der Frühschicht nach Hause oder zur Spätschicht zu fahren.

Dörr kündigt an, dass die Verkehrsbetriebe die Fahrplantaktung weiter optimieren möchten, um die teilweise enge Taktung zu entspannen. Wer sich für eine Fahrt mit dem Ruftaxi interessiert, kann sich an die Mitarbeiter in der Mobilitätszentrale am Exerzierplatz wenden, um Informationen zur Buchung oder Nutzung des Ruftaxis zu erhalten.