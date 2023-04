Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durch eine Änderung bei der Führerscheinprüfungen soll das Interesse an der E-Mobilität erhöht werden. Doch zeigt das, was in Großstädten mit einer hohen Dichte an Ladestationen ein Erfolg ist, auch in Pirmasens Wirkung? Der Vergleich zweier Fahrschule macht den Unterschied von Stadt und Land deutlich.

Jahrzehntelang galt: Wer mit einem Automatikauto die Führerscheinprüfung ablegt, darf keine Autos mit Schaltgetriebe fahren. Das hat sich – mit Blick auf die E-Autos –