Unbekannte haben zwischen Dienstag, 18. März, und Donnerstag, 26. März, zwei hochwertige E-Bikes aus einem Keller in Pirmasens gestohlen. Nach Angaben der Polizei brachen sie in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses am Dr.-Robert-Schelp-Kreisel ein und nahmen die Räder mit. Die gestohlenen E-Bikes, ein Modell der Marke Ghost und eines der Marke Radon, hatten einen Zeitwert von etwa 9.000 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. rhp