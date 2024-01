Die Elektrifizierung der Pirmasenser Autoflotte dümpelt weiter vor sich hin. Mit einem kleinen Plus auf 555 reine E-Fahrzeuge beträgt ihr Anteil immer noch magere 1,8 Prozent des gesamten Fahrzeugbestands. Beim Blick auf die Zahlen der Hybridfahrzeuge lässt sich erahnen, dass es im laufenden Jahr nicht viel mehr reine E-Fahrzeuge geben wird.

Nach dem Rekordjahr mit 31.093 Fahrzeugen in Pirmasens im Jahr 2022 ist die Anzahl aller Autos, Lastwagen und Traktoren auf 30.974 etwas zurückgegangen. Die Zahl der Neuzulassungen lag laut Stadtverwaltung mit 1486 im Mittel der Vorjahre.

Bei den reinen Elektrofahrzeugen ist die Zahl von 397 im Jahr 2022 auf 555 im vergangenen Jahr gestiegen. Die so genannten Mild-Hybridautos, die nicht extern aufgeladen werden können und sich während der Fahrt beispielsweise beim Bremsen aufladen, sind im vergangenen Jahr von 803 auf 1036 gestiegen. Diese Fahrzeuge waren bisher immer von einer Förderung ausgenommen. Gefördert wurden jedoch bis zum 1. Januar 2023 die so genannten Plug-in-Hybride, die eine Steckdose zum Aufladen haben und in der Regel um die 50 Kilometer rein elektrisch mit einer kleinen Batterie fahren können, um dann erst auf Benzin oder Diesel umzuschalten. Hier zeigt die Statistik der Stadtverwaltung, dass deren Verkauf nach Auslaufen der Förderung praktisch auf Null zurückging. 402 dieser Plug-in-Hybrid-Autos waren 2022 gemeldet, mit einem Plus von 162 Fahrzeugen zwischen 2021 und 2022. Dann kam der Förderstopp und es wurden nur noch 22 der aufladbaren Hybridwagen zugelassen. Ein ähnliches Schicksal könnte jetzt den Zulassungszahlen für reine E-Fahrzeuge drohen, da deren Förderung im Dezember ausgelaufen ist.

Die Statistik der Stadtverwaltung verzeichnet außerdem ein auffälliges Plus beim Begleiteten Fahren mit 17 Jahren. Die Anzahl der Jugendlichen, die sich auf diesem Weg dem Führerschein nähern, beträgt in der Regel um die 120 Personen. Im vergangenen Jahr waren es 139.

Die Autofahrer, die zwangsweise ihren Führerschein abgeben mussten, blieb im Mittel der Vorjahre und betrug 241. Das gleiche gilt für die Autofahrer, die freiwillig ihren Führerschein abgaben. Das waren wie in den Vorjahren auch nur 20 Pirmasenser.

1015 Führerscheine umgestellt

Viel zu tun hat die Zulassungsstelle mit der Umstellung auf Euro-Führerscheine. Hier wurden 2023 stolze 1015 Führerscheine umgestellt, da die Frist für den Ablauf der alten Führerscheine naht. Ein Jahr zuvor waren es 1091 Umstellungen. Bis 2019 dümpelte diese Zahl bei weniger als 200. Interessant ist das gestiegene Interesse an Internationalen Führerscheinen, mit denen Autofahrer auch außerhalb der Europäischen Union unterwegs sein können. Die wollten in früheren Jahren nur um die 30 Pirmasenser haben. 2022 stieg die Zahl auf 88 und im vergangenen Jahr auf 144. Ein internationaler Führerschein ist laut ADAC beispielsweise angeraten bei Reisen in die USA, Russland, Moldau oder Albanien. Für die Ukraine reicht der deutsche Führerschein.