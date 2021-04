Ein weißes Auto mit Kabel und Stecker auf blauem Grund – immer öfter begegnet man auf Parkplätzen diesem Zeichen und weiß damit, dass dieses Fleckchen tankenden „Stromern“ vorbehalten ist. Auch im Parkhaus der Sparkasse können die Kunden neuerdings an zwei Ladesäulen Energie zapfen.

Auf Nachhaltigkeit setze die Sparkasse Südwestpfalz in vielen Bereichen, da füge sich dieses Angebot ein, sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Kuntz am Dienstag vor Ort, als er gemeinsam mit Vorstand Jürgen Keiper die „Tankstelle“ mit vier Ladeeinheiten auf Parkdeck acht offiziell in Dienst stellte. Ebenso viele Lademöglichkeiten für Elektroautos sind bereits zum Betreiben des eigenen Fuhrparks in Betrieb.

Bis auf Weiteres soll das Angebot für Kunden der Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße kostenlos sein. Die Freischaltung erfolgt über das Smartphone mit der „Pfalzwerke charge“-App. Mit bis zu elf Kilowatt werden die Fahrzeuge geladen, was in der Regel reicht, um nach einer Stunde an der Ladesäule 100 Kilometer weit zu fahren.

Hybrid- und Elektroautos im Fuhrpark

In die Ladestationen wird Strom aus der im August in Betrieb genommenen Fotovoltaikanlage eingespeist. Die Sparkasse produziert so nach eigenen Angaben jährlich 90.000 Kilowattstunden Strom und spart 28 Tonnen CO 2 ein. „95 Prozent dieses Stromes verbrauchen wir selbst. In unserem Fuhrpark finden sich immer mehr Hybrid- und Elektrofahrzeuge“, berichtete der Vorsitzende.

Auch in anderen Bereichen rücke der ökologische Aspekt in den Fokus. So habe die Sparkasse auf eine elektronische Kreditakte umgestellt, die den bei jedem Kreditvertrag anfallenden Papierberg überflüssig mache. „Jährlich sparen wir damit 336.000 Blatt Papier ein“, sagte Keiper. Ziel sei ein papierloses Büro.

Nachhaltigkeit bedeute nicht nur Umweltschutz, sondern auch die Realisierung sozialer Projekte: Die aktuelle Kampagne „Heimat lieben“ unterstütze beispielsweise regionale Vereine und Institutionen mit 100.000 Euro.