Seit Wochen gibt es im Pirmasenser Mitmach-Museum Dynamikum keine Würstchen oder Brezeln zur Stärkung der Besucher. Ein Spülmaschinendefekt sorgte für einen Wasserschaden, der noch monatelang den Bistrobereich blockieren wird.

Vor rund fünf Wochen sei bei der Geschirrspülmaschine in der Cafeteria der Defekt aufgetreten und in der Folge reichlich Wasser ausgelaufen, erläuterte Rolf Schlicher, Geschäftsführer des Dynamikums. Das ging in den Boden der früheren Schuhfabrik, der sehr empfindlich auf Wasser reagiert und praktisch nicht wieder von selbst trocknen kann. Der Boden müsse komplett ausgetauscht werden, beschreibt Schlicher das Problem. Die Theke sei schon demontiert. Es brauche jetzt eine Spezialfirma, die wegen der Bodenbeschaffenheit alles neu machen müsse. „Trocknen geht hier nicht“, sei die Auskunft der Spezialisten gewesen. Bis zum Herbst, schätzt Schlicher, werde es wohl noch dauern, um die Cafeteria wieder zu eröffnen.

Nach der Bodensanierung müsse die Küche als Spezialanfertigung wieder hergestellt werden. Die Holzteile darin hätten allesamt weggeworfen werden müssen. Die Schadenshöhe beziffert er auf einen fünfstelligen Betrag, um dessen Begleichung sich derzeit mehrere Versicherungen verständigen. Die Besucher des Dynamikums werden trotz der fehlenden Cafeteria beim Rundgang eine Erfrischung erhalten. An der Kasse gebe es jetzt Getränke und ein Eis. Nur beim Essen, also den Würstchen und Brezeln, könne er derzeit nicht weiterhelfen. Ein Automat für einen Imbiss sei erwogen worden, aber auf die Schnelle nicht aufzutreiben, bedauert Schlicher. Die Besucher dürften sich jedoch „großzügig“ selbst versorgen, also ein Picknick beim Rundgang machen. Das sei vorher nicht gestattet gewesen.