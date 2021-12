Die Stadt Pirmasens muss dem Dynamikum einen Verlust von 67.000 Euro für das vergangene Jahr ausgleichen. Wegen der Einschränkungen in der Pandemie habe das Mitmachmuseum fünf Monate schließen müssen. Außerdem durften nicht so viele Besucher wie in früheren Jahren gleichzeitig das Museum betreten. In der aktuellen Situation zeichne sich keine Erholung ab, meinte Oberbürgermeister Markus Zwick am Montag im Hauptausschuss. Viele Schulklassen schrecken derzeit vor einem Besuch zurück und stornieren ihre Buchungen. Im vergangenen Jahr wurden nur 28.500 Besucher gezählt. In einem normalen Jahr sind es rund 90.000 Besucher. Trotz Kurzarbeit und Überbrückungshilfen bleibt es bei dem Verlust von 67.000 Euro. Im Haushalt hatte die Stadt bereits 150.000 Euro eingeplant, die in der Höhe aber nicht gebraucht werden.