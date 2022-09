Vom 25. September bis 28. November macht wieder eine neue Sonderausstellung Station im Dynamikum. Corona-bedingt hatte diese Tradition gute zwei Jahre im Pirmasenser Science-Center pausieren müssen.

„Präzision – Unvorstellbare Genauigkeit und die Suche nach neuer Physik“ heißt die Sonderausstellung für Besucher ab zwölf Jahren. Die Ausstellung lädt ein zu einer Entdeckungsreise in die Forschung des Exzellenzclusters „PRISMA+“ der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Dort beschäftigen sich über 300 Wissenschaftler mit Fragen zu den fundamentalen Bausteinen der Materie und ihrer Bedeutung für die Physik des Universums.

Leitthema ist dabei die Präzision, die sich in der Ausstellung als roter Faden durch die sieben Kapitel zieht. Es gibt zahlreiche Beispielen aus dem Alltag, aus der Wissenschaft allgemein und aus der konkreten Forschung bei „PRISMA+“. Jeweils mehrere Module pro Themengruppe bieten neben illustrierten Grafiken vor allem ungewöhnliche Mitmach-Experimente sowie speziell entwickelte interaktive Medienstationen und Spiele.

Physik-Forschung – aber verständlich

Was genau bedeutet Präzision? Welche Rolle spielt sie in der Wissenschaft? Und wie stellen die Forscherinnen und Forscher bei „PRISMA+“ unser Verständnis der Welt auf die Probe mithilfe unvorstellbar präziser Messungen und Experimente in einer Welt des Allerkleinsten und des Allergrößten? Diese und andere Fragen der modernen Physik beantwortet die Ausstellung, die zuvor in Berlin und Mainz zu sehen war und jetzt erstmals überhaupt in einem Museum gastiert. Hierbei wird beispielsweise anhand einer Dartscheibe der Unterschied zwischen statistischen und systematischen Fehlern vermittelt, man kann mit einem Laser ins Innere eines Atoms schauen, Münzen werfen oder Störgeräusche ausschalten.

„In der Wissenschaft ist Präzision eines der Kernthemen, aber sie begleitet uns genauso, manchmal vielleicht ganz unbemerkt, auch an vielen Stellen in unserem täglichen Leben“, kommentiert Dynamikum-Geschäftsführer Rolf Schlicher, der sich freut, den Besuchern des Mitmach-Museums nach zwei Jahren wieder eine Sonderausstellung bieten zu können.

Mainz, Berlin, Pirmasens

„Wir sind froh, dass wir mit unserer Ausstellung – nach Stationen in Berlin und Mainz – nun im Dynamikum in Pirmasens, und damit erstmals in einem Museum, zu Gast sein dürfen. Wir möchten den Besucherinnen und Besuchern – insbesondere auch jungen Leuten und Schulklassen – unsere Faszination für die Erforschung der ganz großen Fragen und Rätsel des Universums vermitteln – und das auf spielerische und unterhaltsame Art und Weise“, sagt Hartmut Wittig, einer der beiden Sprecher von „PRISMA+“. „Seit jeher sind es der Drang nach Erkenntnis und die Neugier, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler antreiben, zu einem immer tieferen Verständnis der Natur zu gelangen. Wie unsere Ausstellung zeigt, haben wir bis heute erstaunliche Fortschritte erzielt und mit immer präziseren Messungen und Rechnungen unser Wissen über die fundamentalen Kräfte und die Struktur der Materie erweitert“, ergänzt sein Kollege Matthias Neubert.

„PRISMA+“

Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt die Natur auf ihrer elementarsten Ebene, den Grundbausteinen der Materie. Trotz seines Erfolgs bleibt es die Erklärung einiger Phänomene wie die Existenz dunkler Materie oder den Überschuss von Materie gegenüber Antimaterie schuldig. Darüber hinaus liefern einige unerklärte Rätsel möglicherweise erste Anhaltspunkte für „neue Physik“ jenseits des Standardmodells. Das Exzellenzcluster „PRISMA+“ an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz leistet Beiträge zur Untersuchung dieser offenen Fragen im Zusammenhang mit der Gültigkeit des Standardmodells. Genutzt wird eine Kombination aus Präzisionsexperimenten und der Beteiligung an Groß-Experimenten an internationalen Standorten, um nach neuen Teilchen und Kräften zu suchen. Weitere Informationen unter https://prisma.uni-mainz.de.

Info

Anlässlich der Ausstellungseröffnung am 25. September gewährt das Dynamikum an diesem Tag allen Besuchern einen Sondereintrittspreis von fünf Euro.