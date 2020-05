Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass das Dynamikum an Fronleichnam (11. Juni) wieder geöffnet werden kann, allerdings mit „eingeschränktem Betrieb“, wie Oberbürgermeister Markus Zwick mitteilte. Die Stadt habe sich hilfesuchend an das Mainzer Wirtschaftsministerium gewandt, damit das Pirmasenser Mitmachmuseum bei der finanziellen Förderung wegen der Einbußen während der Corona-Krise nicht vergessen wird. Zwick rechnet in diesem Jahr mit einem Verlust des Dynamikums in Höhe von rund 150.000 Euro.

Mitmachmuseum schreibt Verluste

Im Stadtrat ging es am Montag um den Verlust des Dynamikums im Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von rund 99.000 Euro. Der Verlust wurde mit Zustimmung des Rats aus Haushaltsmitteln der Stadt abgedeckt. Erklärt wurden die roten Zahlen damit, dass das Dynamikum in den Jahren 2017/2018 neue Exponate erhielt, diese Maßnahme aber erst im Laufe des Jahres 2018 abgeschlossen wurde. Hinzu kam in den Monaten März bis September 2018 eine „extreme Warmwetterfront“, so die Verwaltung, so dass die Besucherzahlen eingebrochen seien. Darüber hinaus würden seit Jahren die Kosten für Personal, Strom und Nebenkosten steigen. Diese könnte nur bedingt durch höhere Eintrittspreise kompensiert werden.

Die Eröffnung der Jugendherberge in unmittelbarer Nachbarschaft des Dynamikums habe sich bisher positiv auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Dennoch schrieb das Mitmachmuseum auch im Wirtschaftsjahr 2019 rote Zahlen. Zwar liege der exakte Jahresabschluss noch nicht vor, so Dynamikum-Geschäftsführer Rolf Schlicher, doch liege der Verlust unter 100.000 Euro.