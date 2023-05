Da wird so manchem Besucher der Kopf schwirren. Optische Täuschungen aller Art zeigt das Pirmasenser Mitmachmuseum Dynamikum bis 31. Juli in einer Sonderausstellung. „Schau genau! Der Trick mit dem Blick“ ist der Titel der Sonderschau, die am Mittwoch eröffnet wurde. Altbekannte und neue optische Täuschungen werden darin vorgestellt.

Mehr zum Thema lesen Sie hier