Ein Besuch des Dynamikums in Pirmasens könnte ab den Sommerferien wieder möglich sein. Das hofft Geschäftsführer Rolf Schlicher. Aber selbst bei einer Öffnung stelle sich die Frage, wer dann den Weg ins Dynamikum findet angesichts untersagter mehrtägiger Schulfahrten und dem veränderten Reiseverhalten der Bevölkerung. Deshalb geht Schlicher selbst bei einer Wiederaufnahme des Betriebs von veränderten Öffnungszeiten aus. Derweil wächst der finanzielle Druck von Tag zu Tag. In den vergangenen drei Monaten, in denen das Haus geschlossen war, habe die Umsatzeinbuße zwischen 150.000 und 200.000 Euro gelegen, so Schlicher. Die Kurzarbeit von 20 Angestellten bringe da zwar etwas Entlastung, die Fixkosten aber blieben, sagt Schlicher.