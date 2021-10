Die kühlen Herbsttage stehen bevor, außerdem die Schulferien in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Damit viele kleine und große Entdecker ausreichend Zeit haben, an den 160 spannenden Exponaten im Dynamikum ihren Wissensdurst auf dem faszinierenden Feld von Naturwissenschaft und Technik zu stillen, ändert das Science Center im Oktober seine Öffnungszeiten wie folgt: Mittwoch, 6., bis Freitag, 8. Oktober, jeweils 9 bis 14 Uhr, 9. und 10. Oktober jeweils 11 bis 17 Uhr. Ab 12. Oktober ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für Gäste ist hierbei zu beachten, dass der Einlass um 16 Uhr beendet wird, um diese Zeit schließen dann auch der Shop und die Cafeteria. Aktuell sind bis zu 450 Gäste gleichzeitig im Dynamikum erlaubt. Ein Besuch muss in jedem Fall vorausgebucht werden – über das Online-Buchungssystem unter www.dynamikum.de oder per Mail an anmeldung@dynamikum.de. Gemäß der aktuell gültigen 2G-plus-Regel erhalten nur die Personen Einlass, die einen Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test vorlegen.