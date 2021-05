Das wird viele Eltern freuen: In das Pirmasenser Mitmachmuseum Dynamikum kann der Nachwuchs jetzt auch online gehen. Mit der Kampagne „Werde Dynamiker“ erhalten die Kinder Tipps für spannende Experimente. Im Juni will das Museum wieder ganz öffnen.

Auf der digitalen Entdeckerreise erhalten die Jugendlichen und Kinder Begleitung durch Dynamo und Higgs. Die Comicfigur Dynamo erinnert dabei an einen Roboter und soll die physikalischen Phänomene erklären, wie Christian Schmoll von der Pirmasenser Agentur Reppa erläutert, der die Kampagne für das Dynamikum mitentworfen hat und bei Reppa als Kreativdirektor arbeitet. Higgs ist ein Elementarteilchen, das eigentlich alles weiß, aber sehr frech sein soll. Es hilft Dynamo bei den Erklärungen, wenn es beispielsweise demonstriert, wie Schallwellen funktionieren.

Beworben wird die Kampagne über die sozialen Medien, wo in den nächsten vier Wochen Lust auf die Experimentierreihe gemacht wird. Dort wird die Aktion auch noch mit der bestehenden Dynamikum-App verknüpft, die an sich bereits vielfältige Möglichkeiten bietet: Sie umfasst 30 Wissens-Clips zu ausgewählten Exponaten und macht es möglich, das Handy im Museum als Messwerkzeug zu nutzen. Zudem kann man mit der App eigene Videos erstellen und in Social-Media-Kanälen veröffentlichen.

Raketenbauen leichtgemacht

Die Aufgaben für die Nachwuchsforscher haben aufregende Titel wie „Bändige den Blitz“, „Zünde deine eigene Rakete“ oder „Erschaffe ein Schleimmonster“. Die Zutaten dazu müssen nicht in dunklen Ecken des Internets bestellt werden, sondern finden sich in jedem Haushalt, etwa Eier, Reis, Teebeutel, Backpulver und Essig. An Laborausstattung reichen Gläser, Teller, Eimer, Spiegel, Kerzen oder ein Strohhalm und ein Luftballon. 18 dieser Aufgaben gilt es zu lösen, dabei sollte sich jeder Entdecker und Forscher einen erwachsenen Assistenten besorgen. Bestimmte Experimente müssen im Freien absolviert werden − etwa wegen der Brandgefahr.

Erklärhilfen für die Erwachsenen werden passenderweise gleich mitgeliefert, damit der Opa auch weiß, warum das Experiment jetzt genau so ablaufen muss und was dahinter an Physik und Chemie steckt. Hier wird erklärt, was nicht-newtonsche Flüssigkeiten sind und wo der Coanda-Effekt auftritt. Dann kann der Geheimcode geknackt werden, der beim nächsten Besuch im Dynamikum eine Belohnung bringt. Dynamikum-Geschäftsführer Rolf Schlicher verspricht ein Abzeichen und eine Urkunde sowie eine Überraschung für die frisch gebackenen „Dynamiker“, die wohl bald auch wieder leibhaftig ins Mitmachmuseum dürfen.

Dynamikum soll im Juni wieder öffnen

Im Laufe des Juni werde das Museum öffnen, hofft Schlicher. Die neue Corona-Verordnung des Landes werde die Öffnung von Freizeiteinrichtungen wie dem Dynamikum wohl noch nicht möglich machen, schätzt Dezernent Denis Clauer. Eher dürfte das mit der dann folgenden Verordnung möglich sein. Doch sei der Aufschub nicht schlimm: Man brauche im Dynamikum ohnehin noch Zeit, um die Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit zu holen und das Museum startklar zu machen.

Am Mittwoch wurde als Vorgeschmack nun die Kampagne „Werde Dynamiker“ online gestellt. Sie soll mindestens ein Jahr laufen und immer mal wieder ergänzt werden. „Das Dynamikum muss sich weiterentwickeln und mit der Zeit gehen“, begründet Dezernent Clauer die Investition von rund 19.000 Euro, von der sich Schlicher eine bessere Kundenbindung verspricht.

Im Internet

https://dynamikum.de/werde-dynamiker