Das Mitmachmuseum Dynamikum ist seit Fronleichnam wieder geöffnet. Wie das Museum mitteilt, dürfen sich 300 Besucher zeitgleich in den Räumen aufhalten; zunächst war man von 140 ausgegangen. Das Dynamikum ist bis zum Beginn der Sommerferien am 6. Juli zunächst nur samstags und sonntags geöffnet, jeweils von 10 bis 18 Uhr. „Gäste, die einen Besuch planen, sollten sich vorab dennoch immer über die aktuell geltenden Öffnungszeiten auf der Website dynamikum.de informieren“, rät das Museum. Wie berichtet, gelten aufgrund der Corona-Pandemie auch im Dynamikum besondere Vorschriften. So gilt während des gesamten Besuchs für Besucher ab sieben Jahren Maskenpflicht. Schließfächer und Garderobe sind geschlossen. In den Museumsshop kann man nur auf Nachfrage. „Einige wenige der insgesamt 160 Exponate können aus Infektionsschutzgründen aktuell nicht genutzt werden“, erklärt das Museum. Bis auf Weiteres gibt es keine Führungen, Workshops oder Kindergeburtstagsfeiern. Besucher müssen ihre Kontaktdaten angeben, den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten und sollen sich nicht in Gruppen zusammenfinden. Der Zugang zum Dynamikum erfolgt über die Rampe im Rheinberger-Atrium, der Ausgang über ein separates Treppenhaus.