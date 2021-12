Im Dynamikum Science Center warten insgesamt 160 Exponate darauf, dass Jung und Alt an ihnen die Geheimnisse naturwissenschaftlich-technischer Phänomene erforschen – mit Muskel-, aber auch mit Geisteskraft. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr ist das Mitmachmuseum geöffnet.

Ein Besuch des Dynamikums im Dezember ist an den Freitagen von 9 bis 14 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr möglich. Zwischen Weihnachten udn Neujahr ist vom 27. bis zum 30. Dezember, jeweils von 11 bis 17 Uhr, geöffnet. An Heiligabend, am 1. und 2. Weihnachtstag, an Silvester und an Neujahr bleibt das Science Center geschlossen. Immer eine schöne Geschenkidee sind Gutscheine fürs Dynamikum: Sie können im gesamten Science Center eingelöst werden (für den Eintritt, in der Cafeteria und im Shop) und lassen sich auf einen frei wählbaren Betrag ausstellen. Eine Bestellung kann telefonisch unter 06331 239430 oder per E-Mail an info@dynamikum.de erfolgen. Ein Besuch ist aktuell nur nach der 2G-Regelung möglich und muss in jedem Fall vorausgebucht werden – entweder über das Online-Buchungssystem auf der Website oder per Mail an anmeldung@dynamikum.de. Detaillierte Infos zu den genauen Voraussetzungen für einen Besuch gibt es auf der Homepage.