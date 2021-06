Das Dynamikum öffnet nach langer coronabedingter Schließung wieder für Besucher. Wie das Pirmasenser Mitmachmuseum informiert, können ab 3. Juli wieder kleine und große Forscher auf spielerische Entdeckungsreise in die faszinierende Welt von Naturwissenschaft, Technik und Sport gehen.

Bis zum Start der rheinland-pfälzischen und saarländischen Sommerferien am 19. Juli ist das Science Center jeweils an den Samstagen und Sonntagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Während der Ferien besteht dann von mittwochs bis sonntags – ebenfalls von 11 bis 17 Uhr – die Gelegenheit zum Besuch der Einrichtung. Um den Schutz aller Gäste zu gewährleisten, hat das Dynamikum ein Sicherheitskonzept mit Hygiene- und Abstandsregelungen erarbeitet. Dies beinhaltet, dass Besucher ab sechs Jahren nur getestet, genesen oder vollständig geimpft eingelassen werden. Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Vorausbuchung des Besuchs, da sich nur eine bestimmte Zahl an Gästen gleichzeitig in den Räumen aufhalten darf.

Buchungen sind telefonisch unter 06331/23943-0 (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) möglich oder per Mail an anmeldung@dynamikum.de; . Aus Infektionsschutzgründen können zudem einige der 160 Exponate derzeit nicht genutzt werden.

Das Dynamikum Pirmasens ist das erste und bislang einzige Science Center in Rheinland-Pfalz. Als Mitmachmuseum lädt es seine Besucher aus allen Altersstufen dazu ein, auf 4000 Quadratmetern die verschiedensten Phänomene aus Naturwissenschaft und Technik sowie Biomechanik und Sport an interaktiven Experimentierstationen selbst zu erforschen und so ganz spielerisch ihren Wissensdurst zu stillen.