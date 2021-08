Das Dynamikum ändert zum 1. September seine Öffnungszeiten. Das hat das Pirmasenser Mitmachzentrum mitgeteilt. Von Mittwoch bis Freitag ist dann den Angaben zufolge jeweils von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Dadurch sollen Schulklassen und Kita-Gruppen die Möglichkeit haben, das Dynamikum zu besuchen. An den Samstagen und Sonntagen können Besucher von 11 bis 17 Uhr an den zahlreichen Exponaten auf Entdeckungsreise gehen. Derzeit ist das Dynamikum nur von Mittwoch bis Sonntag (11 bis 17 Uhr) geöffnet. Gemäß der Corona-Auflagen sind bis zu 450 Gäste gleichzeitig in der Einrichtung erlaubt. Ein Besuch muss in jedem Fall vorausgebucht werden - entweder über das Online-Buchungssystem auf www.dynamikum.de oder per Mail an anmeldung@dynamikum.de. Ab einer Inzidenz von 35 greift zudem die sogenannte Drei-G-Regel. Ein Einlass ist dann nur noch möglich mit Nachweis einer vollstän digen Impfung, einer Genesung oder eines Tests gemäß der aktuell gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung. Auf seiner Homepage informiert das Dynamikum, ob es aktuelle Veränderungen gibt rund um einen Besuch im Science Center. Besucher erfahren hier außerdem mehr zum Hygienekonzept etwa in Bezug auf die Maskenpflicht in den Ausstellungsräumen oder Vorkehrungen zur Handdesinfektion.