Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Maximum an Sicherheitsmaßnahmen und Beschränkungen startet zu Fronleichnam das Dynamikum wieder in den Betrieb. Vorerst aber nur an den Wochenenden und auch nur mit Maske, Desinfektionsstationen, kleiner Besucherzahl und der Sperrung diverser Exponate.

Drei Monate war das Dynamikum dann geschlossen. „So lange war nicht mal während des Umbaus zu“, meinte am Mittwoch Dynamikum-Geschäftsführer Rolf Schlicher, dem anzumerken war,