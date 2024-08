Die gerade erst vollendete Landgraf-Ludwig-Realschule hat mit Feuchtigkeit im Mauerwerk zu kämpfen. Bauschäden seien jedoch nicht entstanden, versichert die Pressestelle der Stadtverwaltung. Die Duschen sind allerdings bis auf weiteres nicht zu nutzen.

Die Feuchteschäden betreffen den Teil der Realschule mit Hausnummer 22, der um das Jahr 1905 erbaut wurde und wie damals üblich keine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit hat. Wegen der Gegebenheiten in dem 120 Jahre alten Gemäuer war eine nachträgliche Abdichtung nicht möglich. Es betrifft auch nur den vorderen Teil, der sich zur Straße hin befindet. Im hinteren Teil gebe es einen Kriechkeller, der nicht genutzt wird und eine ausreichende Barriere gegen die Feuchtigkeit von unten biete, erläutert Maximilian Zwick, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Da die Problematik der Feuchtigkeit bei der Sanierung schon bekannt war, wurde laut Zwick ein spezieller Sanierputz aufgetragen, der atmungsaktiv sein soll und die Feuchtigkeit nach außen lässt. Das betrifft hauptsächlich die Wand zur Alleestraße, wo die Duschen, Lehrerumkleiden und ein Abstellraum zu finden sind.

Die jetzt zu beobachtende Feuchtigkeit dürfte nach Zwicks Einschätzung auch mit den Bauarbeiten zusammenhängen. Während der Sanierung gab es dort einen offenen Graben zur Sockelsanierung, durch den Wasser in den Bereich gelangte. Dazu kommt die normale Feuchtigkeit, die immer von unten hochsteigt. „Der aufgebrachte Sanierputz hat seine Aufgabe erfüllt und die Feuchtigkeit mit Salzen aufgenommen“, beschreibt der Pressesprecher die Vorgehensweise. Inzwischen seien aufgenommene Salze auch abgetragen worden. Die Wände würden weiter beobachtet. Laut Zwick will die Projektleitung die Wirkung der Beheizung und Belüftung beobachten. Erst danach werden die betroffenen Stellen mit einem geeigneten Putz fertig gemacht. Fließen an diesen Wänden seien zu keinem Zeitpunkt geplant gewesen, betont Zwick. Die Umkleideräume für die Schüler seien aktuell ohne Probleme zu benutzen, nur die Duschen nicht.