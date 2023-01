Weil ein 60-jähriger Mercedesfahrer am Freitagmittag nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Steuer telefonierte, kam es zu einem Unfall mit hohem Schaden. Der Mann war mit seinem hochwertigen Mercedes auf der L496 von Merzalben in Richtung Leimen unterwegs. Durch das Telefonat abgelenkt, geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer Corvette frontal zusammenstieß. Der 59-jährige Fahrer der Corvette und sein 26-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 130.000 Euro an. Die L496 musste zur Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Unfallstelle für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wegen der verbotswidrigen Nutzung seines Mobiltelefons drohen ihm ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot von einem Monat.