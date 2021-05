Die hohen Fahrzeugzahlen in der Lothringer Straße und der Gersbachtalstraße stimmen wahrscheinlich gar nicht. Die durch Geschwindigkeitstafeln ermittelten Zahlen sind laut Stadtverwaltung nicht zutreffend, da viele Autos doppelt und manche gar nicht gezählt würden.

Eine Anfrage des Ortsbeirats brachte das Ergebnis, dass die Zahl von teilweise über 9000 Autos, die angeblich pro Tag durch die Lothringer Straße fahren, und die über 500 Fahrzeuge, die in Richtung Gersbachtal unterwegs sind, nicht ganz zutreffend sein kann. Laut Auskunft der Stadtverwaltung zählen die Messtafeln viele Autofahrer doppelt und manche sogar dreifach, während andere ganz aus der Messung herausfallen. Nähert sich ein Auto der Messtafel, erfolgt meist eine erste Messung, kurze Zeit später eine zweite und manchmal auch noch eine dritte Messung. Die so ermittelten Fahrzeugzahlen seien nicht zuverlässig, findet die Stadtverwaltung. Das gelte auch für die gemessenen Geschwindigkeiten, wie Ortsvorsteher Timo Völker am Donnerstag in der Ortsbeiratssitzung erläuterte.

Anwohner der Kunzeckstraße brauchen gute Nerven

Eine der am wenigsten befahrenen Straßen des Vororts dominierte die Sitzung. Die Kunzeckstraße soll für 1,1 Millionen Euro ausgebaut werden und wird den Anliegern einiges an Nerven abverlangen während der Ausbauzeit. Da es nur eine Zufahrt gibt und die Straße im mittleren Teil so schmal ist, dass nur ein Fahrzeug durchpasst, müssten die Anwohner zeitweise ihre Grundstücke zu Fuß erreichen, schilderte Tobias Thiele vom gleichnamigen Planungsbüro. Das gilt auch für Rettungsdienste und die Feuerwehr, die im Ernstfall während der Bauzeit zu Fuß zum Einsatzort eilen müssten. Was laut Thiele aber kein größeres Problem darstelle, da dieses Vorgehen mit Feuerwehr und Rettungsdiensten so abgesprochen sei.

Anspruchsvolle Aufgabe für Baufirmen

Start für die Bauarbeiten soll schon im April 2021 sein. In zwei Bauabschnitten soll gebaut werden und Thiele hofft, bis zum November 2021 fertig zu sein. Begonnen wird mit dem oberen Bauabschnitt. Der Ausbau stellt die Baufirmen vor eine anspruchsvolle Aufgabe, da die Kunzeckstraße mit einer Steigung von bis zu 25 Prozent eine der steilsten in der ganzen Stadt ist und in Teilbereichen direkt am Hang liegt. Auf längeren Abschnitten müsse deshalb die Straße und der über ihr liegende Hang mit so genannten Mauerscheiben abgefangen werden. Als Mauerscheiben bezeichnet man L-förmige Betonfertigteile zur Hangsicherung. Um die Bauzeit zu verringern, wird im Mittelteil mit der engen Straßenbreite auf einen Vollausbau verzichtet und die neue Fahrbahn auf die alte draufasphaltiert. „Das verringert die Bauzeit“, verspricht Thiele.

Kein Verbot für Schwerlaster im „Holzweg“

Keine Änderung wünscht sich der Ortsbeirat für die Straße „Holzweg“. Dort kommt es zu Beschwerden von Anwohnern wegen des Schwerverkehrs der Pfalzwerke, die den Baustellenverkehr zum Bau einer neuen Hochspannungsleitung im Felsalbtal über Niedersimten abwickeln. Die Stadtverwaltung hatte angeboten, die Straße „Holzweg“ komplett für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht zu sperren. Das würde aber bedeuten, dass auch Anlieger im Fall von Bauarbeiten oder einer großen Lieferung ebenfalls keinen Lastwagen einfahren lassen dürften, warnte Jörg Groß vom Tiefbauamt. Der Ortsbeirat sprach sich deshalb einstimmig gegen das Schwerverkehrsverbot aus.

Keine Fortschritte erzielte der Ortsbeirat wegen mehrerer verunreinigter Grundstücke in dem Vorort. Die Besitzer stammen laut Ortsvorsteher Völker aus dem Nahen Osten und seien nicht zu erreichen. Die Stadtverwaltung werde nun versuchen, einen Kostenvorschuss für eine Ersatzvornahme zu erhalten und falls dies auch nicht fruchtet, die Grundstücke ohne Kostenvorschuss reinigen, um den Besitzern später die Rechnung zu präsentieren.