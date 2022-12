Den sofortigen Stopp der Bombardierungen in der Ukraine haben die Teilnehmer einer Kundgebung in Pirmasens am Freitag gefordert.

An der Ecksteinsau am Ende der Fußgängerzone hatten die Initiative Freundschaftsfest und Die Linke mit dem Journalisten und Buchautor Andreas Zumach einen Redner eingeladen, der sich als Experte für internationale Beziehungen und Konflikte vor allem dem Thema der Uno-Reformierung widmete. Er attestierte zunächst der Pirmasenser Bevölkerung, mit der Aufnahme von rund 1.000 geflüchteten Ukrainern eine große zivilisatorische Leistung erbracht zu haben.

„Dieser Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Er ist völkerrechtswidrig und stellt einen Verstoß gegen die Uno-Charta dar“, stellte Zumach fest. Allerdings seien Behauptungen, Putin habe als Erster mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht, falsch. Auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump und der frühere amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hätten dies getan. Ein Problem seien immer wieder doppelte Standards bei der Anwendung der Völkerrechtsnormen, eine Demokratisierung und Stärkung der Uno dringend vonnöten. Zuvor hatten auch Karola Streppel von der Initiative Freundschaftsfest und Joshua Müller von den Linken den Krieg in der Ukraine scharf verurteilt. Im Gemeindesaal St. Pirmin wurde die Veranstaltung mit einem Vortrag Zumachs und anschließender Diskussion fortgesetzt.