Zusammenführen, was zusammen gehört, beschreibt Jörg Rahn ein in Pirmasens neues Konzept, um Azubis passgenau zur richtigen Firma zu bringen. „Matching“ heißt das Projekt, das er gemeinsam mit dem Pakt für Pirmasens, der Wirtschaftsförderung und hiesigen Firmen umsetzen will. Die Herangehensweise ist eine Mischung aus Speed-Dating und Casting zur Vermittlung, von der sich 30 Schüler der Berufsbildenden Schule Pirmasens angesprochen fühlen.

Es ist ein bisschen wie beim Film, auch wenn sich die Schule mehr als Dienstleiter und Zulieferer für Pirmasenser Firmen sieht, sagt Markus Kiefer, stellvertretender