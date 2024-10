Eine Duftkerze hat am Dienstagvormittag für einen größeren Feuerwehreinsatz in der Schäferstraße gesorgt. Der Rauchmelder hatte schnell angeschlagen. Es war nur ein Stück Holz angekokelt.

Mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann war die Pirmasenser Feuerwehr angerückt. Vermeintlich gebrannt hatte es in einem Haus in der Hauptstraße, das jedoch gut über die Schäferstraße zugänglich war. Laut Carsten Clauer, einem der beteiligten Feuerwehrmänner, war die Ursache für den Einsatz schnell gefunden. Im zweiten Obergeschoss habe ein Mann eine Duftkerze unbeaufsichtigt gelassen. Die Kerze brannte ab und kokelte ein Stück so an, dass es zu einer Rauchentwicklung kam, die den Rauchmelder auslöste und damit die Feuerwehr in Marsch setzte. Wegen der höher gelegenen Wohnung und der drohenden Gefahr für die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses sei die Feuerwehr mit der entsprechenden Mannschaftsstärke ausgerückt, erklärt Clauer weiter. Mit von der Partie war ein Streifenwagen der Polizei, der den Verkehr in der Schäferstraße regelte.