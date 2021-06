Die Corona-Pandemie setzt das Modell der dualen Berufsausbildung unter Druck. Zum einen zeichnet sich eine sinkende Anzahl von Bewerbern ab, zum anderen bieten viele Betriebe aufgrund der unsicheren Lage weniger Lehrstellen an. Die Situation könnte langfristig den Fachkräftemangel verstärken.

Berufsbildende Schule (BBS), Industrie- und Handelskammer (IHK), Kreishandwerkerschaft Westpfalz und Handwerkskammer appellieren deshalb an junge Menschen, den Weg einer dualen Berufsausbildung einzuschlagen. Die findet zum einen praktisch im Betrieb statt und zum anderen theoretisch auf der Berufsschule. Zurzeit gebe es noch über 50 freie Lehrstellen im Raum Pirmasens.

„Wir als BBS stellen einen Marktplatz dar und verbinden das Angebot der Unternehmen mit der Nachfrage der Berufsschüler“, sagt Jörg Altpeter, Leiter der BBS. Was in der Pandemie vor allem fehlte, sei der persönliche Kontakt gewesen. Ausgefallene Betriebspraktika, Berufsberatung nur per Telefon und Ausbildungsmessen online – all das habe direkte Konsequenzen auf die Anmeldezahlen für das nächste Schuljahr.

Festes Gehalt und großer Bedarf

Dabei sei die duale Berufsausbildung ein paralleler Weg zum Studium. „Wir haben die praktische Schiene auf der einen Seite und die wissenschaftliche Schiene auf der anderen Seite – beide können zum gleichen Ziel führen“, meint Rita Petry, Leiterin der Berufsbildung bei der Handwerkskammer der Pfalz. Sie betont, dass eine duale Berufsausbildung nach Abschluss der Meisterprüfung ebenfalls zum Studium qualifiziert.

Neben dem festen Gehalt gebe es noch einen Vorteil der dualen Berufsausbildung: Der Bedarf sei groß. Vor allem bei den Zukunftsthemen würden Fachkräfte gebraucht. Aber auch bei klassischen Berufen wie dem Heizungsbau würden gut ausgebildete Kräfte gesucht.

Anreiz für Unternehmen, auch während der Corona-Pandemie auszubilden, soll eine Prämie der Bundesagentur für Arbeit schaffen, die sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet. Um die Ausbildungsprämie zu erhalten, muss der Betrieb allerdings von der Pandemie betroffen sein – die Firma muss entweder seit Januar 2020 Kurzarbeitergeld zahlen oder einen Umsatzrückgang verzeichnen. „Das sorgt bei vielen Betrieben für Unmut“, ergänzt Michael Lindenschmitt, Leiter der Geschäftsstelle Pirmasens der Kreishandwerkerschaft Westpfalz.

Lehrstellen schaffen

IHK und Handwerkskammer stehen Betrieben für Beratungen zur Verfügung. Rita Petry will vor allem Unternehmen, die bisher noch nicht ausbilden, dafür begeistern, Lehrstellen zu schaffen. Und auch die BBS wolle sich an Realschulen und Gymnasien wenden, um das Konzept der dualen Berufsausbildung an die jungen Menschen zu bringen.

Im August startet das neue Ausbildungsjahr. Bis dahin setzt die BBS auf einen Anstieg von Anmeldungen für das kommende Schuljahr. Es bleibe zu hoffen, dass der Fachkräftemangel nicht zur Krise nach der Krise wird.