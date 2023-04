Sie kann Glutnester unterm Dach entdecken, erkennen, wie sich ein Waldbrand ausbreitet, sogar Vermisste finden: Die neue Flugdrohne der Zweibrücker Feuerwehr mit hochauflösender Kamera.

Eine bequeme, 90-minütige Runde durch das stille und idyllische Moosbachtal bietet der neue Luchspfad bei Dahn. Wir haben ihn unter die Füße genommen.

Zweibrücken tritt dem rheinland-pfälzischen Klimapakt bei. Damit verpflichtet sich die Stadt, das Klima stärker zu schützen und dabei mit Ehrgeiz vorzugehen. Fünf Ziele hat sie bereits genannt.

In den vergangenen Jahren gab es von Jahr zu Jahr weniger Hasen. Grund war das Wetter, sagt Kreisjagdmeister Rolf Henner. Für das laufende Jahr hat er gute Nachrichten.

Ein Betrunkener hat sich am Freitagmorgen nach einem Unfall in Zweibrücken so heftig gewehrt, dass ihn die Polizei fesseln musste, um ihn auf die Dienststelle zu bringen.

Die Zweibrücker Schauspielerin Silvia Bervingas und Kontrabassist Matthias Wolf sind seit zehn Jahren mit musikalischen Lesungen zu erleben. Am Freitag feiern sie das Jubiläum.

Unser Zweibrücker Mundartkolumnist Wolfgang Ohler wurde vor zwei Wochen 80 und bekam eine Flasche Eierlikör geschenkt. Das hat einen besonderen Grund, der viele Jahrzehnte zurückliegt.

Was tun mit den ganzen hartgekochten Ostereiern? Landfrau Heike Bißbort kennt leckere Rezepte.

Vor drei Jahren postete die NPD-Funktionärin Ricarda Walter-Riefling einen Muttertagsgruß auf Facebook. Die Sache kommt jetzt erneut vor Gericht.

Die Pirmasenser Schenk-Gruppe hält an ihren beiden Seniorenwohnprojekten in Waldfischbach-Burgalben fest und kündigt die Fertigstellung im Frühjahr 2025 an.

Der Heimatverein Thaleischweiler-Fröschen soll in die Bahnhofstraße umziehen. Derzeit ist der Verein heimatlos, die Exponate seines Heimatmuseums werden in einer Lagerhalle aufbewahrt.