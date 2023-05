Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Prozess gegen den 46-jährigen Angeklagten aus Pirmasens, der im Dezember 2018 gemeinsam mit einem 56-jährigen Pirmasenser versucht haben soll, mit einem Kleintransporter von Barcelona aus 26,3 Kilogramm Marihuana nach Pirmasens zu schmuggeln, geht vor der Großen Strafkammer beim Landgericht in Zweibrücken ins zweite Jahr.

Der Angeklagte, der seit August 2019 in Untersuchungshaft sitzt, bestreitet weiter, an dem Deal beteiligt gewesen zu sein. Der 56-Jährige dagegen war in Besançon mit einem Kleintransporter