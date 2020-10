Die Große Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken führte am Freitag im Prozess gegen einen 46-jährigen Angeklagten aus Pirmasens Corona-bedingt eine audiovisuelle Zeugenvernehmung von zwei kroatischen Zollbeamten durch. Der Angeklagte, der seit Januar auf der Anklagebank sitzt, bestreitet, am 18. Dezember 2018 mit einem Komplizen versucht zu haben, 26,3 Kilogramm Marihuana von Barcelona über Frankreich Richtung Pirmasens zu schmuggeln. Der mutmaßliche Komplize wurde in Besançon mit der Fracht geschnappt. Er landete in Frankreich im Knast und hat dort bereits seine zweijährige Strafe verbüßt. Der 46-Jährige soll separat mit einem anderen Fahrzeug den Transport begleitet haben. Das könne nicht sein, so seine drei Verteidiger, denn: Ihr Schützling habe einen Tag darauf, am 19. Dezember, die Grenze von Montenegro nach Kroatien überschritten. Dies beweise ein Zollstempel in seinem Reisepass. Zwei kroatische Zollbeamte wurden deswegen am Freitag über Videoübertragung aus dem kroatischen Bezirksgericht Dubrovnik vernommen. Der Zollbeamte, der am 18. Dezember 2018 an der Grenze in Kroatien von 8 bis 20 Uhr Dienst verrichtete, konnte nicht bestätigen, dass der Angeklagte, den er kenne, die Grenze nach Kroatien passiert habe. Er und sein Chef bestätigten, dass bei jeder Einreise die Reisepässe am Zoll gescannt werden. Der Reisepass des Angeklagten sei nicht darunter gewesen. Die Kammer will nun erforschen, ob der Zollstempel echt ist und wenn ja, wie er in den Reisepass des Angeklagten kam. Der Prozess wird am 29. Oktober fortgesetzt.