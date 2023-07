Höchst unzufrieden zeigte sich Verteidiger Yücel Arslan am Mittwoch vor dem Pirmasenser Schöffengericht über die Niederschrift der Telefonüberwachung gegen seinen Mandanten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen mehrfachen Drogenhandel vor, wobei dieser an Vertrauenspersonen der Polizei geriet.

Es sei nicht ersichtlich, mit wem sein Mandant die Gespräche geführt haben soll und wann, erläuterte Arslan. Die von der Polizei dem Gericht vorgelegten „Inhaltsprotokolle“ über diese Gespräche ließen sich nicht mit den Gesprächen aus den Überwachungsprotokollen verknüpfen und diesen zuordnen, monierte der Verteidiger. „Hat die Polizei Akten, die nicht in die Akten des Gerichts gelangt sind?“, fragte er und erinnerte an den Grundsatz der Akten-Klarheit und -Vollständigkeit. Es könne eine staatliche Provokation der seinem Mandanten zur Last gelegten Taten vorliegen. Die Informationen würden schließlich von „schillernden Personen“, von Vertrauensleuten der Polizei, stammen. Und es habe viel mehr Gespräche gegeben, als die Niederschriften enthielten. Arslan schlug vor, dass die Beteiligten sich die Audio-Dateien selbst anhören und von einem Dolmetscher vor Gericht übersetzen lassen sollten. Diesem Vorschlag entsprach das Gericht schließlich.

Außerdem ist der 26-Jährige angeklagt, im Mai 2021 die Scheibe einer Shisha-Bar in Pirmasens eingeschlagen und gemeinsam mit einem Begleiter dort eine Person geschlagen und getreten zu haben. Zudem sollen sie auf einem nahen Parkplatz einer weiteren Person einen Faustschlag versetzt haben. Dieser zweite Geschädigte ist unbekannten Aufenthalts und damit für das Gericht unerreichbar. Deshalb verlas das Gericht den Aktenvermerk, den ein Polizeibeamter über dessen Angaben am Tatort gefertigt hatte. Der Verteidiger widersprach der Verlesung, da der Beamte die Angaben nur „sinngemäß“ aufgeschrieben hatte, wie dieser eingeräumt hatte.

Die Verhandlung wird am Freitag, 21. Juli, fortgesetzt.