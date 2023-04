Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 11. Februar wurde ein 47-jähriger Pirmasenser von der Großen Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken in einem außergewöhnlichen Prozess wegen unerlaubten Handels mit 26,3 Kilogramm Marihuana zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Gegen dieses Urteil ging er jetzt in Revision.

Die Kammer war im Prozess, der sich über ein Jahr hinzog, der Überzeugung, dass der 47-Jährige im Dezember 2018 gemeinsam mit seinem 56-jährigen Pirmasenser Komplizen die