Die Polizei kontrollierte am Montag gegen 18 Uhr in der Reiterstraße in Pirmasens-Winzeln einen 3er BMW. Dabei ergaben sich bei dem 19-jährigen Fahrer aus Pirmasens Hinweise auf Drogenkonsum. Der Mann wollte keine Urinprobe abgeben, jedoch gab er laut Polizeibericht zu, Cannabis konsumiert zu haben und händigte den Beamten einen Joint aus. Außerdem befand sich eine Metalldose im Fahrzeug, die aufgerauchte Reste von Joints enthielt.

Nach dem Streit ein Bier an der frischen Luft

Noch ein weiterer Mann fiel den Beamten am Montag mit Drogen auf. Die Polizei wurde gegen 20 Uhr wegen Streitigkeiten zwischen einem Paar nach Lemberg gerufen. „Der Mann hatte sich zwischenzeitlich mit seinem Auto zum Weiher begeben, um dort frische Luft zu tanken und dabei ein Bier zu trinken“, heißt es im Polizeibericht. Ein Alkoholtest ergab 0,14 Promille. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.