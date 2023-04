Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem Landgericht Zweibrücken muss sich seit 19. November ein 29-Jähriger aus Pirmasens wegen unerlaubten Handels mit Amphetamin, Haschisch, Marihuana und Kokain verantworten. Am Freitag beleuchtete ein BKA-Ermittler, mit welcher Technik solche Geschäfte lange gelingen konnten.

Staatsanwalt Christian Heinekamp wirft dem 29-Jährigen vor, von 2019 bis zu seiner Festnahme am 31. Mai in 15 Fällen in Berlin und Pirmasens bei Drogengeschäften 320.000 Euro eingenommen