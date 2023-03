Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Drogenbesitzes, gewerbsmäßigen Drogenhandels in zwei Fällen, Sachbeschädigung in vier Fällen und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hat das Pirmasenser Schöffengericht einen 40-Jährigen zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt und seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Eigentlich hatte sich der Mann gute Voraussetzungen erarbeitet, dass es diesmal mit einem straffreien Leben hätte klappen können. Schulabschluss, guter Ausbildungsabschluss