„Unprofessionelles Verhalten“ bescheinigten Staatsanwalt und Verteidiger einer 34-jährigen Frau und zwei 34- und 55-jährigen Männern. Das Pirmasenser Schöffengericht verurteilte das Trio aus dem Saarland am Donnerstag wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge zu Haftstrafen – den 34-Jährigen ohne Bewährung.

Sie habe dem 34-Jährigen „nur einen Denkzettel verpassen wollen“, erzählte die Frau vor Gericht. Der habe immer „groß getönt, wer er sei und dass sein Bruder die Hells Angels mit Drogen versorge“. Als er geprahlt habe, er könne „kiloweise Amphetamin besorgen“, habe sie ihn aufgefordert, es mitzubringen. Sie habe nicht gedacht, dass er es wirklich könne, sagte sie. Der 34-Jährige habe jedoch am 3. November 2018 tatsächlich ein Kilo Amphetamin in die Wohnung eines Bekannten in Pirmasens mitgebracht. Sie habe es für 4000 Euro auf Kommissionsbasis abnehmen wollen.

Aber die Substanz habe nach Diesel oder Benzin gestunken, so dass sie „das Zeug“ eigentlich nicht haben wollte. „Aus praktischen Gründen“ habe sie das Amphetamin in der Küche in fünf Gebinde zu je 200 Gramm portioniert. Der 55-Jährige, der auch anwesend war, habe eine Portion für 1000 Euro gekauft und 150 Euro angezahlt.

Bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen

Zu dritt habe man dann zu einem Käufer für die restlichen 800 Gramm Amphetamin fahren wollen. Aber dabei gerieten die Angeklagten in eine Verkehrskontrolle – der 55-jährige Fahrer war nicht angeschnallt. Die Beamten fanden die verbotenen Drogen und stellten sie sicher.

Das Amphetamin hatte eine „extrem gute Qualität“, die keiner der drei Angeklagten erkannt hatte. Daraus hätte man drei Kilo für den Verkauf machen können, klärte ein Polizeibeamter auf.

Der 55-Jährige gestand am Donnerstag, er habe die 200 Gramm teils konsumieren, teils verkaufen wollen, um seinen Konsum zu finanzieren. Auch der dritte Angeklagte war geständig. Alle drei sind nach eigenen Angaben Drogenkonsumenten.

Das Pirmasenser Schöffengericht verurteilte den 34-Jährigen, der die Drogen besorgt hatte, zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Dabei bezog es ein früheres Urteil mit ein, in dem der Mann bereits zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden war, weil er im Sommer 2017 schon einmal mit Drogen gehandelt hatte.

Die Frau erhielt ein Jahr und acht Monate auf Bewährung und muss 200 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Der 55-Jährige bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten und muss 1000 Euro an den Verein Herzkrankes Kind in Homburg/Saar zahlen. Der älteste Angeklagte hatte mehrere einschlägige Vorstrafen, die aber bereits länger zurücklagen. Die Frau hingegen hatte nur zwei nicht einschlägige Vorstrafen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.