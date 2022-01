Am Sonntag um 21.15 Uhr fiel einer Polizeistreife eine schwere Kawasaki ohne Licht und ohne Nummernschild in der Alleestraße auf. Der Fahrer bemerkte die zur Kontrolle aufschließende Polizei und bog in einen Hinterhof ab, der eine Verbindung zur Löwenbrunnerstraße darstellt. Dort verlor der Fahrer auf der geschlossenen Schneedecke die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Während die 17-jährige Beifahrerin seitlich abwartend stehenblieb, versuchte der 32-jährige Fahrer wieder aufzusteigen, um die Flucht fortzusetzen. Dies verhinderte die Polizei mit einem Tasereinsatz. Der amtsbekannte Mann, der polizeilich nicht gemeldet ist, stürzte mitsamt dem Motorrad um, blieb aber unverletzt. Das Motorrad war am 3. Dezember als gestohlen gemeldet worden. Die Polizei fand bei dem Mann 3,25 Gramm Amphetamin. Der 32-Jährige gab zu, Drogen konsumiert zu haben. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin, Methamphetamin und THC. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Mutter der Beifahrerin holte ihre Tochter auf der Dienststelle ab, der Mann wurde ebenfalls entlassen. Zuvor hatte eine Durchsuchung seiner Wohnung im Winzler Viertel keine Ergebnisse gebracht.