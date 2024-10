Wegen Beihilfe zum Drogenhandel in vier Fällen und Drogenbesitzes in drei Fällen hat das Pirmasenser Schöffengericht am Dienstag einen 25-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Es ist seine „allerletzte Chance“.

Die Staatsanwaltschaft legte dem Angeklagten zur Last, zwischen Januar und Februar 2023 in seiner Wohnung in Pirmasens