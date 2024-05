Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pirmasens Praetorians stehen kurz vor ihrer ersten Drittliga-Saison, die am Sonntag mit der Partie bei den Golden Eagles in Mainz beginnt. Ihrem Macher ist das nicht genug. Mario Kapila will in fünf Jahren mindestens in der GFL 2 sein.

In fünf Jahren spielt eine Abteilung des FK Pirmasens in der Bundesliga? Die Fußballer? Das ist nicht unbedingt der Plan von Mario Kapila, der sich als einer von vier FKP-Präsidenten federführend