Bereits den dritten Tag in Folge sind dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Bis Dienstagmittag ging dort kein weiteres positives Testergebnis ein. Bislang wurde die Behörde über 165 Infektionen informiert. Mittlerweile gelten 105 Menschen als genesen, 58 sind noch an Covid-19 erkrankt. Zwei positiv auf das Coronavirus Getestete sind gestorben. Derzeit werden in den drei Krankenhäusern elf Covid-19-Kranke und elf Verdachtsfälle behandelt. Von den sechs Erkrankten im Zweibrücker Krankenhaus müssen drei beatmet werden, informierte Landrätin Susanne Ganster. Die 165 gemeldeten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29), Zweibrücken (37) und die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (32), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (13).

