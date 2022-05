Das Musikfestival am kommenden Wochenende auf Burg Gräfenstein ist eine Premiere. Während freitags und samstags zwei über die Region hinaus bekannte Bands spielen, wird sonntags ein orchestrales Projekt mit bekannten Filmmusiken angeboten.

Eine Woche nach dem Burgfest samt Mittelaltermarkt soll Burg Gräfenstein mit Musik belebt werden. Auftakt des Festivals in dem historischen Gemäuer in der Nähe von Merzalben ist am Freitag, 27. Mai, 20 Uhr, im Burghof. Es spielt die Band Three Leaves. Die Musiker bieten ein breites Programm aus der Singer-Songwriter-Szene der vergangenen Jahrzehnte. „Manchmal ist weniger mehr“, sagt Bandmitglied Marko Burkhart über das musikalische Programm von Three Leaves. Das Trio, das neben Burkhart (Gitarre, Bass, Gesang, Percussion) aus Kristina Roth (Gesang, Percussion) und Manuel Bastian (Gitarre, Gesang, Stomp-Drums) besteht, ist multi-instrumental unterwegs; musikalisch sind ihm kaum Grenzen gesetzt.

Von minimalistisch bis voluminös

Minimalistisch reduziert wie ein Solo-Künstler oder voluminös wie eine komplette Band: Beides ist möglich. Die Song-Interpretationen reichen von den 1960er Jahren bis heute. Unbekanntere Perlen für Kenner, spontane Juke-Box-Sessions, aber auch der eine oder andere Song aus eigener Feder von Bastian oder Burkhart haben die Musiker im Programm. Spielfreudig und atmosphärisch gehen Three Leaves ans Werk und liefern ein musikalisches Feuerwerk für Jung und Alt, zum Singen und Tanzen, zum Träumen und Genießen, zum Klatschen und Stampfen.

Am Samstag, 28. Mai, dem zweiten Musikfestival-Tag, betritt Jan-Luca Ernst mit seiner Band die Burgbühne. Ernst wurde bekannt durch seine Teilnahme an der Casting-Show „The Voice of Germany“. In der Vita der Band ist zu lesen: „Jan-Luca Ernst & Band ist eine frische Coverband, deren Ziel es ist, für jeden etwas dabeizuhaben.“ Jan-Luca Ernst und seine Truppe sind sehr flexibel in der Besetzung. Von zwei bis 10 Leuten auf der Bühne ist alles möglich.

Orchestrales Projekt mit Filmmusiken

Sonntags, am letzten Festival-Tag auf Burg Gräfenstein, werden verschiedene Veranstaltungen angeboten. Zunächst wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Burg die Veranstaltung eröffnet. Es folgt ein musikalischer Frühschoppen mit zwei Entertainern. Den Höhepunkt am Sonntag um 14 Uhr bildet der Auftritt von 35 Musikern, die zum Teil auch außerhalb der Westpfalz beheimatet sind. Es handelt sich um ein orchestrales Projekt, geleitet von Dirigent Dieter Metz. Wie Metz informiert, werden unter anderem Filmmusiken aus dem „Tatort“, aus „Starlight-Express“ und viele andere bekannte Melodien vorgetragen. Der Sonntag kostet keinen Eintritt. Gegen ein kleines Entgelt steht ein Shuttleservice bereit, der die Festivalbesucher bis hoch zur Burg transportiert.