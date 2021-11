Am Mittwochabend um 20.25 Uhr wurden Jugendliche dabei beobachtet, wie sie in Pirmasens auf dem Parkplatz hinter der Bogenstraße einen Spielzeugautomaten zerstörten. Eine Anwohnerin war auf die Gruppe 14- bis 21-Jähriger aufmerksam geworden, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatte. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Spielzeugautomat am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr im Kaufland-Markt in der Wiesenstraße gestohlen, dort stand er im Eingangsbereich.

Die Jugendlichen erbeuteten den Inhalt des Automaten und die Geldkassette, der Warenwert und die Höhe des gestohlenen Geldbetrags stehen noch nicht fest. Die Polizei geht von einem Schaden von 400 Euro aus. Sie weist darauf hin, dass der Automat über eine Strecke von 600 Metern transportiert worden ist. Der kürzeste Weg vom Kaufland zur Bogenstraße führt über die Pirminiusstraße, die Kreuzgasse und die Fröhnstraße. Zeugen, die in diesen Straßen etwas gesehen haben, sollen sich mit der Polizei Pirmasens, Telefon 06331 5200 oder E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de, in Verbindung setzen.