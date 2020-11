Weil ein Unbekannter den Lidl-Markt in der Zweibrücker Straße mit seinem Einkaufswagen durch die Eingangsschleuse verließ – anstatt das Geschäft nach dem Bezahlen durch den Ausgang zu verlassen – alarmierte ein Kunde am Dienstagmittag gegen 12 Uhr die Angestellten. Laut Mitteilung der Polizei haben diese den Dieb an der Carl-Schurz-Straße auch gestellt. Dennoch sei es ihm gelungen, zu Fuß in Richtung Innenstadt zu flüchten. Den Einkaufswagen ließ der Täter dabei zurück. Seine „Beute“: Weihnachtsschinken, Süßwaren und Alkohol im Gesamtwert von circa 300 Euro.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet oder den Täter gesehen haben – er soll circa 1,90 Meter groß sein, eine schlanke und sportliche Figur haben, ein schwarzes Basecap, eine graue Strickjacke sowie Bluejeans und weiße Sneakers getragen haben – werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens in Verbindung zu setzen. Zu erreichen ist diese unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de