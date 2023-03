Opfer eines dreisten Diebstahls wurde am Samstagabend eine 40-Jährige Frau aus Pirmasens. Ihren Angaben zur Folge wurde sie von einem Mann angesprochen, der ihr Handy für einen Telefonanruf nutzen wollte. Als sie der Person das Mobiltelefon der Marke Xaomi

– Farbe grün, Handyhülle mit Animecharakter übergab – rannte dieser in der Wildstraße in Pirmasens davon. Die Geschädigte beschreibt den Mann als zirka 20 bis 30 Jahre alt, dunkle seitlich abrasierte Haare und dunkle Bekleidung. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. rhp