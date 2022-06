Einen ungewöhnlichen Diebstahl gab es am Montagabend in der Winzler Straße in Pirmasens, als zwei Männer den Spielzeugautomaten, der vor dem „Mix-Markt“ stand, auf einen silbernen Schubkarren aufluden und Richtung Margaretenstraße flüchteten. Der Automat wurde dabei mit einer weißen Folie bedeckt.

Der Polizei liegt eine Täterbeschreibung vor: Einer der Männer trug eine helle, beige Tarnhose, einen grauen Kapuzenpullover, eine blaue Kappe und schwarz-weiß-rote Schuhe. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Sein Komplize , der den Schubkarren schob, hatte dunkle Haare und trug ein dunkelgrünes T-Shirt mit rotem Aufdruck auf der Brust, eine kurze Arbeitshose mit weißen Flecken, helle Sneaker und eine schwarze Kappe. Er hatte einen voll tätowierten linken Arm und trug eine Knöchelbandage am linken Fußgelenk.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.