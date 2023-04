Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Freude, dass die tollen Faschingstage in diesem Jahr fast wie vor der Pandemie gefeiert werden können, ist bei der Fasnachtsabteilung des Pirmasenser Turnvereins groß: Freunde der Jockelei dürfen sich in diesem Jahr auf gleich drei Veranstaltungen in der TVP-Halle freuen.

Der Vorverkauf für die drei Veranstaltungen läuft bereits gut, verrät TVP-Vorstandsmitglied Claudia Simon. In bester Laune stellte sie am Mittwoch, zusammen mit Andreas Petry, Sitzungspräsident