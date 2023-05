Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Triathlon an zwei Tagen: Diese außergewöhnliche Form des Dreikampfs bietet das FKP-Endurance-Team am 18. und 19. Juni in Pirmasens.

Los geht es am Samstag, 18. Juni, mit dem Schwimmen im Plub-Freibad. Der Tag klingt mit einem Sommerfest im nahen Stadion Spesbach beim PSV aus. Der zweite Tag des Triathlons findet rund um und am Ende